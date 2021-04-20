شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم أوقات أعمال البناء في جدة اعتبارًا من شوال المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة عن تنظيم أوقات أعمال البناء التي سيتم الالتزام بها اعتبارًا من شهر شوال المقبل للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة.

وتضمنت ضوابط البناء عدم السماح بالعمل يوم الجمعة، وإعلان المجاورين قبل 3 أيام من البدء من بأعمال الصب الخراساني.

وذكرت أن هذه المواعيد تم تنظيمها وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.