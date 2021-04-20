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تنظيم أوقات أعمال البناء في جدة اعتبارًا من شوال المقبل

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة عن تنظيم أوقات أعمال البناء التي سيتم الالتزام بها اعتبارًا من شهر شوال المقبل للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة.

وتضمنت ضوابط البناء عدم السماح بالعمل يوم الجمعة، وإعلان المجاورين قبل 3 أيام من البدء من بأعمال الصب الخراساني.

وذكرت أن هذه المواعيد تم تنظيمها وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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