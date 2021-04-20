شكرا لمتابعة خبر عن أول رد من جامعة الإمام عبدالرحمن على مطالب الطلاب بإجراء الاختبارات "عن بعد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على شريحة الطلاب الذين يطالبون بأن تكون الاختبارات "عن بعد"

وقال مسؤول بالجامعة خلال لقاء مع قناة الإخبارية:"الجامعة تحفظ حق الطالب المصاب أو المخالط في إعادة الاختبار مباشرة بعد العيد".

وأوضح أن نظام سجلات الطلاب يستطيع الطالب من خلال اختيار تقديم عذر طبي وفي حال الإصابة يمكن للطالب "سكرين شوت" من تطبيق توكلنا ويرفق في سجلات الطلاب وبعدها تأخذها اللجان بعين الاعتبار مباشرة فحقه محفوظ".

وتابع:"الطالب المخالط يجري المساحة ويرفق النتيجة في سجلات الطلاب وبالتالي ستؤخذ بعين الاعتبار".