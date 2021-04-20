شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مركبة تقفز فوق الحواجز الفاصلة على طريق سريع بطريقة غريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت كاميرا مراقبة في مركبة حادث مروري مروع على طريق سريع في إحدى مناطق المملكة.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب "داش كام السعودية" المركبة وهي تقفز في المسافة الفاصلة بين الطريق السريع وإحدى المخارج، أثناء دخول قائدها للطريق السريع.

ورجح ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب الحادث ربما يرجع إلى السرعة خلال محاولة قائد المركبة دخول الطريق السريع، أو الانشغال بغير الطريق.