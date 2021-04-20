“الخطوط السعودية” تكشف وضع الدول “العشرين المحظورة” مع عودة الرحلات الدولية

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ردّت الخطوط السعودية عبر منصتها في موقع “تويتر” على أحد المواطنين الذي يتساءل عن إحدى الدول الممنوع السفر إليها القدوم منها، وهل سيتم رفع تعليق السفر إلى جميع الدول بما فيها المحظورة.
وقالت الخطوط: “أهلا ضيفنا العزيز، رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 17 مايو 2021م)، (لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا).
يُذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا، ويحظر لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ابتداءً من الأربعاء 3 فبراير الماضي.
والدول هي: جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان.
وشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.
Source sabq
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