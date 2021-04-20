طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًا على عدة مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة قد تمتد لمرتفعات مكة المكرمة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد" أنَّ الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليجُ العربي؛ فيشهدُ رياحًا جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بالمملكة غدًا الأربعاء، بالدرجة المئوية.

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