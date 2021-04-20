بعد تجاوز حاجز الألف حالة.. استشاري أمراض معدية یوضح أسباب ارتفاع إصابات كورونا

علّق استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشھري، على ارتفاع أعداد إصابات كورونا الیومیة، مطالبًا باتخاذ إجراءات مشددة في المملكة.

وأوضح الشھري خلال حديثه لقناة «الإخبارية»، أن أكثر ما يقلق ھو تنوع الفئات العمرية المصابة، مؤكدا أن ھناك ارتفاعًا في أعداد المصابین من الفئات العمرية الصغیرة، وبالأخص الذين يعانون من السمنة.

وأشار إلى أن سبب ارتفاع عدد الحالات الیومیة ھو التجمعات، كما أكد أنھا تفسر أيضا ارتفاع أعداد المصابین من النساء، مشدًدا على ضرورة التھوية الجیدة في المنازل وأماكن التجمعات.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و 12 حالة وفاة، وتسجيل 940 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة.

دعت وزارة الصحة، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

فيديو | استشاري أمراض معدية: ارتفاع إصابات اليوم وتخطيها حاجز الـ 1000 أمر مقلق جدا.. ونتمنى فرض إجراءات شديدة في #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/OZjEGEsgSE — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 20, 2021

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