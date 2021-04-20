أخبار السعودية اليوم.. احتفاء أمريكي بمشاركة سعوديات بأعمال تجسد تراث المملكة.. و1070 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021م منها: 3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة، والغرامة أو السجن لكل عائل يصرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه، و1070 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة.

3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة إصابات كورونا الجديدة مسجلة 438 حالة من إجمالي 970 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

الغرامة أو السجن لكل عائل يصرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه

أوضحت هيئة حقوق الإنسان حالات صرف معاش الضمان الاجتماعي في حالة عدم أهلية العائل لصرفه، مؤكدة عدم تأثر معاش الأسرة بسفر أحد أفرادها.

«الصحة»: 1070 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 12 حالة وفاة، وتسجيل 940 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة.

معرض أمريكي يحتفي بمشاركة فنانات سعوديات بأعمال تجسد تراث المملكة

احتفى معرض بيت إيجان للفنون بولاية مينيسوتا الأمريكية بمشاركة فنانات سعوديات بأعمال فنية تجسد تراث وتاريخ المملكة وبعض عادتها وتقاليدها الراسخة في التاريخ.

أمير الرياض يطلع على خطة تلقي منسوبي التعليم لقاح كورونا وسير الاختبارات

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

ضبط 48 مواطنًا بالرياض لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 76 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

تعنيف فتاة من والدتها بالرياض.. و«العنف الأسري» يتدخل

أوضح مركز بلاغات العنف الاسري، أنَّه تمَّ رصد حالة فتاة تعرضت للعنف من قبل والدتها، عقب انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي..

«الحج والعمرة»: إعلان مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنَّه سيعلن عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع.

ما هي ضوابط المرض المبيح للفطر في رمضان؟.. الخثلان يوضح

أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضوابط المرض المبيح للفطر في نهار رمضان.

الفنانة التشكيلية الأحمدي تروي قصة وصول إحدى لوحاتها إلى مكتب ولي العهد

روت الفنانة التشكيلية وداد الأحمدي قصة وصول إحدى لوحاتها ‘لى مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ظهرت خلال استقباله منذ يومين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج، إدوارد ليستر.

الراصد الحربي يبشر بأيام ممطرة في رمضان ويوضح المناطق المتأثرة

توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبد الله الحربي، أيّامًا مطيرة قادمة جراء تدفق كتل رطبة مدارية نحو المملكة تتزامن مع موجات علوية باردة.

«الجوازات» تكشف السن القانونية لتسجيل بصمة الأطفال الوافدين

حددت المديرية العامة للجوازات السن القانونية لتسجيل بصمة الأطفال الوافدين، ردًا على استفسارات المستفيدين.

تسجيل 3031 مخالفة لتدابير كورونا بالمدينة.. وإغلاق 993 منشأة تجارية

كثفت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية وأسواق النفع بمختلف أنواعها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

متحدث «الأمن العام»: رصدنا شائعات حول كورونا.. وسنطبق العقوبات على مروّجيها

أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، رصد عدد من الشائعات المغلوطة عن كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات والغرامات على من يروجها.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. مفتي عام المملكة يوضح حكم تحديد صلاة العشاء والتراويح.. وتنويه جديد من وزارة الصحة لكبار السن

أخبار السعودية اليوم.. وزارة التعليم تعلن 5 ضوابط لفتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية.. ورفع الطاقة الاستيعابية لـ«الحرم» إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍّ

