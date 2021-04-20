شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 إبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ وقوع حادث قطار في محافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية بتاريخ 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه