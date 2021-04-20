"هايموس".. سيارة تونسية للطرق الوعرة من قطع "الخردة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد جهد دام عدة سنوات، نجح الأشقاء حيدر ومنتصر وسليم الخفيفي في تصنيع سيارة للطرق الوعرة والمرتفعات.

وأطلق الأشقاء على السيارة اسم "هايموس تونس".

والشبان الثلاثة طلاب بالجامعة ويقطنون منطقة الخروبة" الريفية من محافظة نابل السياحية المعروفة.

ووفق ما ذكر هؤلاء، فقد تم تصنيع السيارة بالموارد الذاتية ،فقد تفرغوا خلال فترة الأجازات لتصنيع قطع السيارة المبتكرة.

ويضيف الشبان" تم تصميم هيكل السيارة الخارجي ومكوناتها الداخلية من محرك ومكونات متعددة من قطع الخردة"





ويقول حيدر إن "هايموس تونس" سيارة خفيفة وأثبتت نجاحها في عبور الطرق الوعرة.



ويضيف" السيارة متينة وذات جودة عالية كما يسهل إصلاحها عند حدوث أي خلل"

وتابع " تم جمع كونات السيارة من قطع الخردة وتم إعادة تدويرها للاستفادة منها في تصنيع السيارة "

