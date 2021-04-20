محكمة تركية تنتصر لـ37 عسكرياً متهمين بـ"الانقلاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت محكمة تركية أحكاما بالمؤبد على 37 طالبًا عسكريًا؛ متهمين بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله جولن، والتورط في الانقلاب المزعوم.

ووفق صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، فإن الدائرة الـ16 في المحكمة العليا بالبلاد، ألغت حكم المؤبد على 37 طالبا عسكريا كانوا متهمين بما يسمى “محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”.

وعرفت هذه القضية في تركيا بـ"احتلال مبنى التلفزيون"، خلال مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف عام 2016.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر بناءً على طعن من الطلاب في الكليات العسكرية، إن ما فعله الطلاب "كان دعم جريمة انتهاك الدستور فقط وليس الانقلاب".

وفي وقت سابق اليوم، أوقفت السلطات التركية، 47 طالبا عسكريا سبق فصلهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله جولن.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في واشنطن جولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تردد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة جولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.