سفير إثيوبيا بالخرطوم: مستعدون لحل ودي في أزمة سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السفير الإثيوبي بالخرطوم، بيتال أميرو، الثلاثاء، استعداد بلاده للتوصل إلى حل ودي في ملفي الحدود مع السودان وسد النهضة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الإثيوبي ورئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا "إيجاد" بالسودان، عثمان حسن بلال، بحثا خلاله القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



ووفق بيان للسفارة الإثيوبية، فإن أميرو، أطلع بلال على تطورات قضية الحدود مع السودان، وكذلك عملية التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأعرب السفير عن استعداد إثيوبيا للتوصل إلى حل ودي في كلا الملفين، والتزامها الثابت تجاه الملفين، وانتشار السلام والأمن في المنطقة، وفق البيان ذاته.

وجدد بيتال أميرو استعداد إثيوبيا لدعم "إيجاد" في جهودها للعب دور بناء في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

من جانبه، شكر عثمان بلال السفير الإثيوبي، على الإحاطة، وقال إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تتابع عن كثب التطورات الإقليمية باهتمام بالغ.

وأكد عثمان "استعداد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للعب دور إيجابي نحو الحل السلمي لأي خلافات بين الدول الأعضاء".

وفشلت مفاوضات مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في جولتها الأخيرة التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا مطلع الشهر الجاري، في التوصل لاتفاق ملزم حول السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية المحتملة، بينما تنفي إثيوبيا ذلك.

ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الخصبة التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا، وفشلت جهود التوصل لحل لخفض التوتر بين البلدين.