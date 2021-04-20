أمانة القصيم تتفاعل مع 17 ألف بلاغ بنسبة إنجاز 100 % 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت أمانة القصيم مع ما يزيد على (17) ألف بلاغ خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت نسبة 100% في إنجاز بلاغات وباء كورونا خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

جاء ذلك بحسب التقرير الصادر من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بعدد 1079 بلاغًا.

كما حققت أمانة منطقة القصيم خلال الفترة ذاتها نسبة 98% في إنجاز البلاغات الواردة على مركز 940 بواقع 16304 بلاغات.

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