الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

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يواجه عدد كبير من سائقي ومالكي السيارات أزمة كبيرة في فصل الصيف، بسبب تضرر تلك السيارات بشدة أشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وقدم موقع Wiki How عددًا من الحيل الذكية والسحرية، التي يمكنها أن تمنع تضرر السيارات من أشعة الشمس الحارقة.

أضرار أشعة الشمس القوية على السيارة:

وهناك عدة أنواع من الأضرار التي يمكن أن تصيب السيارات بسبب أشعة الشمس القوية مثل ما يلي:

انكسار الزجاج.

تآكل الجلد أو انصهاره بفعل أشعة الشمس.

تضرر الهيكل الخارجي.

عدم القدرة على ركوبها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها.

كيفية حماية السيارة من أشعة الشمس:

أما كيفية حماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة، فجاءت الحيل على النحو التالي:

حاول شراء منتجات حماية مقود السيارة والمفروشات من الفينيل الذي لا يتأثر بدرجات الحرارة العالية.

لا تركن السيارة في أماكن تكون مواجهة فيها للشمس الحارقة واركنها في مكان به ظلال وفيرة.

حاول دومًا الاطمئنان على نسب المياه داخل محرك السيارة، حتى لا تتفاجأ بدخان متصاعد منها بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة مفاجئة.

استخدم أغطية وستائر ورقاقات للوقاية من أشعة الشمس الحارقة لكن احرص عند تثبيتها على ألا يكون هناك أي حواف حادة بها في الجهة المواجهة للشمس، لأنها ستنصهر مع الأشعة الخارجية ما يؤدي إلى إفسادها وربما إفساد أجزاء رئيسية من السيارة.

استخدم أغطية مخصصة للأبواب، لأنها هي التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالسيارة كلها من الداخل.

احرص أن تكون أنظمة حماية الشمس التي تقتنيها متناسبة مع نوع سيارتك.

لا تستخدم منتجات حماية من الشمس رخيصة أو من على الإنترنت، بل احرص على أن تطلع بنفسك عليها وعلى جهة تصنيعها؛ حتى لا تسبب ضررًا أخطر للسيارة.

وتذكر أنه على الرغم من أن رقاقات حماية الشمس أكثر تكلفة وتعقيدًا في تركيبها من الستائر وباقي الأنواع، إلا أنها الأكثر كفاءة في الحماية من أشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البنفسجية.



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