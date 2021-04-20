تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في المالديف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند اليوم برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442في المالديف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في المالديف مترك الدوسري ومعالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح السفير الدوسري أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها دولة المالديف، وذلك تمشياً مع تعليمات الوزارة واحتراماً للإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومات الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا.

أهداف برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

وبين أن البرنامج يتمثل في توزيع سلات غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في مختلف أنحاء دولة المالديف، عن طريق وزارة الشوون الاسلامية بالمالديف، مشيراً إلى أنها سيستفيد منها قرابة ثمانية آلاف شخص موزعة على عدد من الجزر في المالديف.

من جانبه نوه الملحق الديني في الهند برسالة البرنامج وأهدافه العامة التي تؤكد حرص القيادة على تلمس حاجة المسلمين في الشهر الكريم والوقوف معه لاسيما في ظل جائحة كورونا.



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