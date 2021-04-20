شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة ستطلق قمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مشيرا إلى أن الصين ستكون شريكا رئيسيا للمبادرة.

واستعرض ولي العهد، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدولي.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية - الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.