شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل الكتاب الذي كتب مقدمته الملك سلمان وألفه سلطان العذل على فراش المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سرد نايف العذل، ابن رجل الأعمال الراحل سلطان العذل، تفاصيل الكتاب الذي كتب مقدمته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وألفه والده وهو على فراش المرض.

وقال نايف العذل، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "mbc"، أن والده ألف كتاب عن جده صالح باشا العذل وهو من رجالات الملك عبدالعزيز - رحمه الله - استخدام بعينيه فقط؛ حيث أخذ منه وقتًا وجهدًا طويلًا.

وفي السياق نفسه، أشار عبدالعزيز العذل، شقيق الراحل سلطان العذل، إلى أن أخيه طلب من الملك سلمان كتابة مقدمة الكتاب وتكرم الملك سلمان - حفظه الله - ليكتب كلمات تسطر من ذهب وأرفقها في كتابه، كما أكد شقيقه عبدالله على فخر الأسرة بمقدمة خادم الحرمين الشريفين والكتاب الذي ألفه أخاه سلطان.