شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء؛ حيث توقع سماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة قد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح مركز الأرصاد، أن طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وأشار المركز إلى أن ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، وحالة البحر: متوسط الموج، بينما الخليج العربي، الرياح السطحية

جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر، وحالة البحر: خفيف الموج.