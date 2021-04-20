3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة إصابات كورونا الجديدة مسجلة 483 حالة من إجمالي 1070 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت في المرتبة التالية منطقة مكة المكرمة مسجلة 209 حالة، ثمّ الشرقية 157، والمدينة المنورة 44، وعسير 39، وحائل وتبوك 26، وجازان 25، والقصيم 20، ونجران 16، والحدود الشمالية 11، والجوف 9، والباحة 8 حالات، وفقًا للتقرير الرسمي الصادر من وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 12 حالة وفاة، وتسجيل 940 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة.

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