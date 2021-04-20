أمانة جدة تعلن عن ضوابط جديدة لتنظيم أوقات أعمال البناء

أعلنت أمانة محافظة جدة، تنظيم أوقات أعمال البناء اعتبارًا من شهر شوال المقبل، للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت أمانة جدة –عبر تويتر- أن الإعلان للمجاورين سيكون قبل 3 أيام من الصب الخرساني، وأن كامل وقت العمل من 6 صباحًا وحتى 9 مساء.

وأن الأعمال التي تنتج عنها ضوضاء تصل إلى 90 ديسيبل تكون من 9 صباحًا وحتى 5 مساء.

وأشارت أمانة جدة إلى أنه لا يسمح بالعمل يوم الجمعة، وأن العمل يوم السبت من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساء، موضحة انه في حالات الطوارئ يمكن تصدير تصاريح عمل طوارئ.

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