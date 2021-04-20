«الصحة»: 1070 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 12 حالة وفاة، وتسجيل 940 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (390,538) حالة.

ودعت وزارة الصحة، الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).