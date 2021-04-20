هل غسيل الكلى من مفطرات الصائم؟.. خالد المصلح يجيب

أوضح الأستاذ الدكتور خالد المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم مدى صحة صيام من يغسل الكلى في نهار رمضان.

وأكد الدكتور خالد المصلح عبر موقعه الإلكتروني أن غسيل الكلى بنوعيه، الغسيل الدموي، والغسيل البريتوني، لا يعد مُفَطِّراً على الراجح من قولي أهل العلم، لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا هو في معنى الأكل والشرب، والأصل عدم الحكم بالفطر إلا ببينة واضحة، وحجة بَيِّنِةٍ.

وأضاف خالد المصلح: وأما ما ذكره أهل العلم من إلحاق الغسيل الدموي بالحجامة فلا يستقيم لأمرين:

الأول: أنه ليس بحجامة، إذ إن الدم الخارج من البدن في هذا الغسيل يعاد ثانية بعد تنقيته، وهذا يفارق الحجامة صورةً ومضموناً.

الثاني: أن الفطر بالحجامة أمر مختلف فيه عند جماهير أهل العلم، ومن قواعد القياس الصحيح الاتفاق على الأصل المَقِيسِ عليه، ولذلك لا يصح قياس الغسيل الدموي على الحجامة، لأنه أمر مختلف في حصول الفطر به.

وتابع خالد المصلح: أما ما ذكره بعض الأطباء من أن الأوعية الدموية قد تمتص شيئا من الأملاح والسكريات التي تستعمل في الغسيل البريتوني، فالذي يظهر أن ذلك لا يوجب القول بأن الغسيل البريتوني مُفَطِّراً، لأن هذا لا يصدق عليه أنه أكل أو شرب، ثم هو أمر ظني، والأصل صحة الصيام، وعدم الفطر إلا بدليل وبرهان.

اقرأ أيضا:

أستاذ شريعة: يجوز الفطر في نهار رمضان بسبب الصداع.. بشرط

بالفيديو.. المصلح يوضح حكم التصوير في الحج أو العمرة