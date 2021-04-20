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بالأسماء.. «البيئة» تدعو 33 متقدمًا على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

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الرياض - محمد عبدالله - اعتبارًا من 9 رمضان

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، (33) متقدمًا على وظائفها، لاستكمال مسوِّغات التعاقد خلال (10) أيام، اعتبارًا من تاريخ 9 رمضان 1442.

وذكرت الوزارة -عبر موقعها الالكتروني- أنَّ مكان استكمال مسوغات التعيين سيكون في ديوان وزارة البيئة، مبنى وكالة الخدمات المشتركة، الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3) - حي الملك عبدالله - مخرج (12) .

ولمعرفة الأسماء ووقت ومواعيد الحضور من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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