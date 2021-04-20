رئيس الصين لمحمد بن سلمان: نرغب في دفع شراكتنا إلى مستوى جديد

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغبة بكين دفع شراكتها الاستراتيجية مع الرياض إلى مستوى جديد.



وأضافت الوكالة الرسمية أن الرئيس الصيني وولي العهد السعودي ناقشا في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، 8.8 بالمئة في مارس/ آذار مقارنة بالشهر ذاته قبل عام، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة في وقت سابق اليوم.

ووفقا للوكالة، وصف ولي العهد السعودي الصين بالبلد الشقيق الموثوق به، وقال إن المملكة العربية السعودية مستعدة لتعزيز الترابط الاستراتيجي بين رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومبادرة الحزام والطريق، المعنية بالتجارة والبنية التحتية والتي أطلقها شي.

وشهدت العلاقات الثنائية بين السعودية والصين نقلة نوعية على مدى 78 عاماً، وذلك لما تتميز به هذه العلاقات من تشابه في التوجهات وارتباط قوي في المصالح المشتركة وتعاون وثيق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.

وقفز حجم التجارة بين السعودية والصين إلى 71 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بارتفاع 25.4% على أساس سنوي.

ووصلت واردات الصين من السعودية إلى 49.54 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بزيادة 20.7% على أساس سنوي.