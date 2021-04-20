تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 20 أبريل 2021

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط الأسعار العالمية للمعدن الثمين، وفق تجار بالسوق.



وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم عالميا، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 885.75 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 773.5 جنيه ليواصل بذلك الهبوط لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 664.25 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 516.75 جنيه، وجرام الذهب عيار 12 سجل 442.75 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 332.25 جنيه.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) 27844.01 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع 6200.22 جنيه.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأمريكية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأمريكي.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1768.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقال إليا سبيفاك خبير العملات في ديلي فيكس "نزل الذهب عن مستوياته المرتفعة يوم الاثنين في ظل صعود العائدات. لكن ارتفاع العائدات لم يمتد للدولار. أداء الدولار الضعيف يدعم الذهب".