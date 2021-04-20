السعودية | الجبير يستقبل وزير خارجية اليونان

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.