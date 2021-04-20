السعودية | رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشن الموقع الإلكتروني الجديد للديوان

المناطق - واس

دشّن معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم الموقع الإلكتروني الجديد للديوان العام للمحاسبة، والذي تم تطويره شكلاً ومضموناً بما ينسجم مع هوية الديوان الجديدة التي أطلقها في مطلع هذا العام.

ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني للديوان في حلته الجديدة امتداداً للأعمال التطويرية التي يقوم بها الديوان في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وضمن استراتيجية الديوان نحو تعزيز وتطوير أساليب العمل، حيث يُقدّم الموقع الجديد لزائريه واجهة سهلة الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، ويُمكن زيارة الموقع الإلكتروني الجديد عن طريق الرابط: https://www.gca.gov.sa/ .