السعودية | 12 وفاة و1070 إصابة حصيلة ضحايا كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) 1070 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 407010 حالات.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6846 حالة وفاة.

وأوضحت أنه جرى تسجيل 940 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 390538 حالة، لافتة إلى أن هناك 9626 حالة نشطة حالياً، من بينها 1105 حالات حرجة.