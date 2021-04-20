شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تتسلم ملف مشاجرة شرق جدة وسبعيني بين المتهمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحالت شرطة محافظة جدة ملف التحقيق في حادثة مشاجرة جماعية بين عددٍ من الأشخاص إلى النيابة العامة، عقب اكتمال كافة التحقيقات، فيما تلاحق متهما آخر شارك في المشاجرة.

وكشفت مصادر أن المشاجرة حدثت في حي الفهد الكائن بشرق جدة، عقب خلاف على أحقية الطريق بين مركبتين، كان في إحداها سبعيني شارك في الشجار وتم إيقافه، فيما لا يزال أحد المشاركين قد توارى عن الأنظار عقب انتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين عددٍ من الأشخاص بمحافظة جدة، تمكنت الجهة المختصّة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهم، وهم (5) مواطنين جرى توقيفهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية.