‏ولي العهد: المملكة مستعدة لتعزيز الترابط بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - اليوم الثلاثاء، أن المملكة مستعدة لتعزيز الترابط بين رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

وأوضح ولي العهد، أن المملكة مستعدة لتعزيز الترابط الاستراتيجي بين رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومبادرة الحزام والطريق، المعنية بالتجارة والبنية التحتية.

وبحث ‏ولي العهد والرئيس الصيني شي جين بينغ، التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، الذي أكد على رغبة بكين دفع شراكتها الاستراتيجية مع الرياض "إلى مستوى جديد".