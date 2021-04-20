شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخضيري» يكشف أبرز الأمراض التي يسببها التدخين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الثلاثاء، عن الأمراض التي يسببها التدخين.

وأوضح الدكتور فهد الخضيري، في مقطع فيديو نشرته جمعية "نقاء"، أن أمراض التدخين معروفة وثابتة وهي 17 مرضًا وأولها السرطان حيث أن 40% من مسبباته تعود إلى التدخين، ثم تصلب الشرايين وأمراض القلب.

وأشار "الخضيري" إلى أن ذلك بالإضافة إلى الربو ومشاكل الجهاز التنفسي وتمدد الرئة الذي يقتل ثلث المدخنين بعد عمر الستين، فضلًا عن وجود مشكلات في المناعة والضعف في التبويض عند النساء والحيوانات المنوية عند الرجال والعقم.