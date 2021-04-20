شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الانسان توضح عقوبة عدم إنفاق معاش الضمان الاجتماعي على مستحقيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت هيئة حقوق الإنسان أنه في حال ‏ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في معاش ‎الضمان الاجتماعي؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وأوضحت "حقوق الإنسان" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": في حال كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

وتابعت: إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

وأكدت أن العقوبة ستكون بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً لكل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.