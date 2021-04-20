شكرا لمتابعة خبر عن "تبرع" تتيح دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء فرصة دفع قيمة زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرّع"، التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات.

ويمكن دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكراً؛ وهو الأمر الذي أجازته هيئة كبار العلماء، على أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعاً من قبل أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وتتيح منصة "تبرّع" مستخدميها عبر خيار "زكاة الفطر" من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم إخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر.