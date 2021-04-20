شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يطلع على تقرير الاختبارات عن بُعد لمدارس المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري .

واطلع سموه على تقرير عن سير الاختبارات -عن بعد- من خلال منصة مدرستي في مدارس منطقة تبوك قدمه مدير التعليم، واطمأن سموه على انتظام العملية التعليمية عبر جميع الوسائل التقنية وتمكّن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة . وأشاد الأمير فهد بن سلطان بجهود الوزارة وعلى رأسهم معالي وزير التعليم وإدارة التعليم بمنطقة تبوك واهتمامهم بنواتج التعلم للأبناء الطلاب والطالبات، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهم الله - وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.

من جانبه أعرب مدير تعليم تبوك عن شكره وعرفانه ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة لسمو أمير المنطقة على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام من سموه الكريم وعنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.