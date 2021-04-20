معرض أمريكي يحتفي بمشاركة فنانات سعوديات بأعمال تجسد تراث المملكة

احتفى معرض بيت إيجان للفنون بولاية مينيسوتا الأمريكية بمشاركة فنانات سعوديات بأعمال فنية تجسد تراث وتاريخ المملكة وبعض عادتها وتقاليدها الراسخة في التاريخ.

وبحسب تصريحات للفنانة التشكيلية السعودية، أمل القحطاني، التي تشارك في المعرض ببعض لوحاتها، فإن معرض بيت إيجان للفنون، الذي يُعد ضمن أكبر المحافل التشكيلية بولاية مينيسوتا، أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمشاركات السعودية وتصدرت الأعمال السعودية، كواجهة لمنشورات المعرض.

وقالت القحطاني لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن المرأة السعودية، وهي ترتدي العباءة، والرجل السعودي بزيه الوطني المكون من الثوب والشماخ مثلًا أيقونة المعرض الذي افتتح تحت عنوان «تأملات.. العيش بشكل خلاق» ويستمر حتى شهر مايو المقبل.

وأشارت إلى أن الأعمال الفنية التي يضمها المعرض تدور في فلك تأثير الفن في مواجهة الأزمات والصراعات، خاصة جائحة كورونا، والقدرة على نسيان الآلام والتأقلم على الحياة.

يُذكر أن بيت إيجان للفنون قدم على مدار 20 عامًا مضت الكثير من المعارض وعزز فرص التواصل بين الفنانين التشكيليين بالعالم من خلال برامج الفنون البصرية وفصول التطوير المهني، وأتاح الفرصة للفنانين المشاركين بأنشطتهم التشكيلية ليعكسوا بشكل جميل روح الإبداع في مجتمعاتهم.