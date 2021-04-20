أمير الرياض يطلع على خطة تلقي منسوبي التعليم لقاح كورونا وسير الاختبارات

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي.

واطلع على تقرير عن سير الاختبارات - عن بُعد - من خلال منصة مدرستي في مدارس المنطقة؛ حيث يؤدي أكثر من 720 ألف طالب وطالبة اختباراتهم، وما يقدم لهم من خدمات إرشادية وتقنية، كما اطلع على خطة إدارة التعليم لحث منسوبيها على تلقي لقاح كورونا.

ونوّه بما يحظى به التعليم من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال توفير الاحتياجات وتسخير الإمكانيات اللازمة، مشيداً بجهود إدارة التعليم بالمنطقة والوزارة واهتمامهما بالتعليم - عن بُعد - من خلال منصة مدرستي، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات في اختباراتهم.

من جانبه ثمن الوهيبي ما يجده تعليم المنطقة من دعم واهتمام وتوجيه من سموه الكريم.