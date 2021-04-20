الراصد الحربي يبشر بأيام ممطرة في رمضان ويوضح المناطق المتأثرة

توقع الراصد الجوي، سامي عبيد عبد الله الحربي، أيّامًا مطيرة قادمة جراء تدفق كتل رطبة مدارية نحو المملكة تتزامن مع موجات علوية باردة.

وأشار الراصد الحربي –عبر حسابه على تويتر- إلى حدوث حالات مطرية في شهر رمضان، من شمال المملكة الى جنوبها، موضحًا أن أفضليتها ستكون على جنوب وغرب المملكة.

وأضاف الراصد الحربي، أنه من اليوم الثلاثاء أو غدًا الأربعاء، تبدأ حالة مطرية جديدة تستمر حتى الأسبوع المقبل، تشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم، ومرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان.

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