الغرامة أو السجن لكل عائل يصرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه

أوضحت هيئة حقوق الإنسان حالات صرف معاش الضمان الاجتماعي في حالة عدم أهلية العائل لصرفه، مؤكدة عدم تأثر معاش الأسرة بسفر أحد أفرادها.

وقالت «حقوق الإنسان»، في أنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن صرف معاش الضمان الاجتماعي في حالة إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً.

وأشارت إلى أنه لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون سافر أحد أفرادها يقيم – لغرض الدراسة – خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

وفي حالة إثبات عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

ونوّهت الهيئة إلى أنه يتم تطبيق عقاب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً؛ لكل عائل صُرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة.

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