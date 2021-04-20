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«الحج والعمرة»: إعلان مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - إتاحة التوقيع على العقود إلكترونيًا

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنَّه سيعلن عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع.

وأكَّدت الوزارة، أنها ستعلن قريبًا عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وإتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونيًا من خلال آليات العمل، مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة والمعتمدة من جهات الاختصاص.

ويعدّ هذا الإجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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