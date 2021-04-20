تعنيف فتاة من والدتها بالرياض.. و«العنف الأسري» يتدخل

أوضح مركز بلاغات العنف الاسري، أنَّه تمَّ رصد حالة فتاة تعرضت للعنف من قبل والدتها، عقب انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي..

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه إشارة إلى ما تمَّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول فتاة تعرَّضت للعنف من قبل والدتها، نوضح بأنَّه تمَّ رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض.

وأشار مركز بلاغات العنف الاسري، إلى أنَّه جارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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