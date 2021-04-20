الفنانة التشكيلية الأحمدي تروي قصة وصول إحدى لوحاتها إلى مكتب ولي العهد

روت الفنانة التشكيلية وداد الأحمدي قصة وصول إحدى لوحاتها ‘لى مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي ظهرت خلال استقباله منذ يومين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج، إدوارد ليستر.

وقالت الأحمدي لبرنامج «الراصد» المذاع على «الإخبارية» إنها تشعر بالفخر والاعتزاز لوصول إحدى لوحاتها إلى مكتب ولي العهد، موضحة أنه أقامت قبل شهرين معرضها الشخصي الأول، وأن هذه اللوحة كانت ضمن أعمال المعرض.

وأشارت الأحمدي إلى أن المعرض نجح وحقق أصداء طيبة، موضحة أن اللوحة التي ظهرت في مكتب ولي العهد تم اقتناؤها من المعرض.

وأضافت أن الفنان يحمل دائمًا على عاتقه أن تكون لديه رسالة ينشرها بين الناس، وأنها تهدف إلى أهمية نظر الإنسان إلى داخله ونشر القوة الداخلية لمواجهة أي صعوبات ونشر هذه الطاقة الإيجابية بين الناس.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يستعرض مع المبعوث البريطاني للخليج العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها