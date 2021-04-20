ما هي ضوابط المرض المبيح للفطر في رمضان؟.. الخثلان يوضح

أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضوابط المرض المبيح للفطر في نهار رمضان.

وأكَّد الدكتور سعد الخثلان خلال مقطع مصور عبر موقع «يوتيوب» أنَّه ليس كل مريض يحقّ له الإفطار في نهار رمضان مثل الإنسان المريض بالزكام ليس له الفطر في نهار رمضان.

وأضاف الخثلان أنَّ المرض المبيح للفطر في نهار رمضان هو المرض الذي يتضرَّر المريض معه من الصيام أو يتسبَّب الصيام في تأخير شفائه أو يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة.

وتابع الدكتور الخثلان أنَّ الذي يحدّد إفطار المريض في نهار رمضان هو الطبيب المختص، مشيرًا إلى أنَّ بعض العامة يفتي نفسه بنفسه يقول أنا مريض ويفطر مثل المريض بالزكام أو لديه بعض أنواع الكسور أو سكري يستطيع الإنسان التعايش معه.

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