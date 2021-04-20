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شكرا لقرائتكم جمعية إحسان توزع 1400 وجبة إفطار للصائمين في صبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20
وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 10,000 وجبة بنهاية الشهر الكريم.
جمعية إحسان توزع 1400 وجبة إفطار للصائمين في صبيا
متابعات الخليج 365 - واس
نفذت جمعية إحسان لحفظ النعمة بمحافظة صبيا برنامج إفطار صائم في منازل المستفيدين بالتعاون مع شركاء الجمعية، وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة.
الأسبوع الأول من رمضان
وأوضحت الجمعية أنها وزعت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من 1400 وجبة إفطار صائم، من خلال إيصالها إلى مقار سكنهم، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية بمشاركة 23 متطوعًا.
المستهدف في رمضان
وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 10,000 وجبة بنهاية الشهر الكريم.
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