أداء والمحتوى المحلي يوقعان مذكرة تعاون لتبادل الدعم والخبرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف تعزيز التعاون في مجال الدعم الاستشاري، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية في مجالات قياس الأداء . حيث وقّع المذكرة المدير العام للمركز المهندس راشد بن عبدالله القعود، والرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري.

تدريب الجهات الحكومية

وتدعم مذكرة التعاون مسارين رئيسيين هما «التمكين، والاستشارات»، إذ سينقل مركز «أداء» خبراته في تدريب الجهات الحكومية إلى الهيئة وستعمل الهيئة بدورها بإطلاق برامج تدريبية في مجالها للجهات الحكومية، كما سيقدم المركز «محاضرات الأداء» بهدف نشر ثقافة وقياس الأداء لمنسوبي الهيئة، وتتضمن المذكرة إقامة ورش عمل تعريفية لمنسوبي المركز حول منهجيات وآليات تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. بالإضافة إلى تمكين مركز أداء لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من تحسين تجربة رحلة المستفيد عبر اتباع منهجيات وأدوات قياس تجربة المستفيد المعتمدة لدى المركز.

التكامل بين الأجهزة الحكومية

واعتبر المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود أن هذا التعاون يأتي تجسيداً للتكامل بين الأجهزة الحكومية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، موضحاً أن المركز سيسخر خبراته في تقديم الاستشارات بمجالات إدارة الاستراتيجية وقياس الأداء وإدارة المبادرات، مبيناً في هذا الصدد أن الطرفين سيفتحان قناة مشتركة يتم عبرها مشاركة البيانات والتقارير التحليلية الصادرة منهما ، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في سياق تعزيز أعمال المركز بهدف تمكين الأجهزة العامة من تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وَفْق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

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