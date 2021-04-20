الحج والعمرة تكشف مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم الإعلان قريباً عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية للشركات وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع من تاريخه.

توقيع عقود التأسيس إلكترونياً

وأوضحت الحج والعمرة أنه سيتم التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً من خلال الآليات التي سيعلن عنها، بالإضافة إلى إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والمعتمدة من جهات الاختصاص.

وأضافت الحج والعمرة أن هذا الإجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

آليات وضوابط إصدار التصاريح

وفي وقت سابق نشرت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين.

خطوات واشتراطات إصدار التصاريح

وجاءت خطوات واشتراطات إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة كالتالي:

– التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة.

– التحقق من حالة التحصين وفقاً لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية (فايزر – استرازينيكا – موديرنا – جونسون).

– تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة.

– إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح.

– الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

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