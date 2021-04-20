الذهب يتراجع عن ذروة 7 أسابيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأمريكية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأمريكي، وفقا لـ”رويترز”.

الذهب في السوق الفورية

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1768.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1769 دولاراً للأوقية.

وقال إليا سبيفاك خبير العملات في ديلي فيكس “تراجع الذهب عن مستوياته المرتفعة يوم الاثنين في ظل صعود العائدات. لكن ارتفاع العائدات لم يمتد للدولار. أداء الدولار الضعيف يدعم الذهب”.

عائدات سندات الخزانة الأمريكية

وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.6 في المائة بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3 في المائة إلى 25.88 دولار للأوقية، في حين فقد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2803.69 دولار واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.

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