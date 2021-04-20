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«الحج والعمرة»: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

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جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه سيعلن عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع. كما سيعلن قريباً عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وإتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً من خلال آليات العمل، مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة والمعتمدة من جهات الاختصاص.

ويعد هذا الإجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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