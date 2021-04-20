شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يكلف شروق الجدعان مديراً لصندوق النفقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتكليف شروق بنت محمد الجدعان للقيام بعمل مدير عام صندوق النفقة.

وستكون شروق الجدعان الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات، المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً لتنظيم ولائحة صندوق النفقة وما يقرره مجلس إدارته.

ويهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين المشمولين بنطاق عمل الصندوق، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ويمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الإلكتروني: Nafaqah.sa، ثم المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.​