شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. امرأة تحاول سرقة طقم ذهب من محل مجوهرات بإحدى المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام امرأة بمساعدة سيدة أخرى بسرقة طقم ذهب من محل لبيع الذهب والمجوهرات في إحدى المناطق.

وأظهر الفيديو، طريقة إقدام المرأة على السرقة بعدما استغلت انشغال الموظف بجلب الأطقم الأخرى لعرضها عليها وقامت بإخفاء أحد الأطقم الذهبية وسط ملابسها، فيما حاولت الخروج برفقة مساعدتها.

وساعدت يقظة الموظف الذي كان يراقب المحل من مكان آخر في إحباط العملية، ومنعهما من مغادرة المكان، فيما لم يتضح مكان الواقعة.