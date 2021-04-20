شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فنانة تشكيلية تتحدث عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وقالت وداد إنها نظمت معرضها الشخصي الأول في 1 فبراير 2021، وهذه اللوحة كانت بين عدة لوحات اقتناها مكتب ولي العهد من المعرض، مشيرة إلى أن معرضها الفني حقق نجاحًا باهرًا في الأوساط الفنية والثقافية.

وعبرت التعبير عن فخرها واعتزازها بوجود لوحتها على جدران مكتب ولي العهد، مؤكدة أن هذا أمر يتمناه كل فنان وفنانة.

وأوضحت أنها تلقت منذ أمس العديد من الاتصالات للتهنئة والتبريكات بوجود صورتها في مكتب الأمير محمد بن سلمان، مبينة أن أهم الرسائل التي تبعثها من خلال لوحاتها التشكيلية أن الإنسان عليه النظر دائماً إلى نفسه، ونشر القوة الداخلية والروح الإيجابية بين زملائه وأهله، وكذلك ليقوي نفسه في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهه.