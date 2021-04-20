شكرا لمتابعة خبر عن "العنف الأسري" يصدر بيان حول فتاة الرياض المعنفة من والدتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشربة والتنمية الإجتماعية اليوم الثلاثاء أنه تم رصد حالة الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل والدتها .

وأشار مركز بلاغات العنف الأسري أنه تم توجيه الفتاة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت معلومات حول تعنيف فتاة على يد والدتها بالرياض وسط مطالب بحمايتها .